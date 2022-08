Le HIPHOPPLAYA FESTIVAL se déroulera en septembre au parc de Nanji

Date : les 17 et 18 septembre

Lieu : parc de Nanji à Séoul





Le HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2022 aura lieu les 17 et 18 septembre au Nanji Hangkang Park situé dans la capitale sud-coréenne. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable très apprécié par les adeptes du hip-hop sud-coréen et les amateurs de plein air.





Sachez que HIPHOPPLAYA est le label de hip-hop le plus ancien en Corée du Sud. Son festival s’impose aujourd’hui comme le plus important pour ce genre de musique au pays du Matin clair. Jay Park de son vrai nom Park Jae-beom, le fondateur du fameux label AOMG, le rappeur et producteur de renom Giriboy et Sik-k de son vrai nom Kwon Min-sik monteront sur scène.





Zico, qui a récemment publié son 4e mini-album après deux années d’absence, et Loco, le grand gagnant de la première saison de « Show Me The Money », rejoignent également le line-up.