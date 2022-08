An Chi-hwan va organiser un concert dans son propre théâtre

ⓒ YONHAP News

An Chi-hwan se produira en concert dans un lieu qui lui tient particulièrement à cœur ! Intitulé « Why I Love You », le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète se tiendra du 30 août au 4 septembre au Yeonnam Space à Séoul.





L’artiste qui gère déjà son propre espace de création dit avoir bâti le « Yeonnam Space » en mettant à profit ses expériences sur scène dans un petit théâtre tout en long de sa carrière depuis 1986.





Cet espace destiné aux musiciens indépendants a pu ainsi voir le jour grâce aux efforts déployés inlassablement par la vedette au cours de ces deux dernières années durant lesquelles l’épidémie de COVID-19 a frappé le monde du spectacle. An veut ainsi monter sur scène régulièrement afin de partager sa passion pour la musique avec le public tout en ouvrant la porte de son lieu à d’autres artistes.