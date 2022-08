Kim Jong-kook figure dans le top 3 des personnalités du divertissement

ⓒ YONHAP News

De plus en plus d’artistes de la k-pop sont reconnus au-delà de la scène musicale. Ils sont ainsi nombreux à faire preuve de leurs différents talents et à s’imposer dans diverses émissions de divertissement.





Alors quelle est la personnalité du divertissement la plus appréciée par la population au pays du Matin clair pour le mois d’août 2022 ? C’est Yoo Jae-suk connu comme animateur numéro 1 qui arrive en tête du classement.





Afin d’obtenir ce résultat, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé du 6 juillet au 6 août plus de 41,5 millions de données sur 50 célébrités. Les deux positions suivantes sont occupées par Lee Sang-min connu comme membre et producteur du groupe Roo’Ra formé en 1994 et Kim Jong-kook qui a lancé sa carrière musicale au sein du duo masculin Turbo en 1995.





Kim, qui compte plus de 2,6 millions d’abonnés sur YouTube, est aujourd’hui très actif dans le paysage audiovisuel sud-coréen tout en menant de front sa carrière musicale.