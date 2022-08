Le fisc japonais encourage les jeunes à boire plus d’alcool

ⓒ Getty Images Bank

Le Japon a lancé un concours d’idées pour inciter les jeunes à boire plus d’alcool. D’après les journaux Jiji Press et The Guardian, cet événement appelé « Sake Viva » organisé par le fisc japonais, propose aux citoyens de 20 à 39 ans de partager leurs idées brillantes sur les nouveaux produits alcooliques, les moyens de doper la consommation d’alcool à domicile ainsi que leurs ventes sur le métavers.





Dans l’archipel, l’industrie des boissons alcoolisées est en repli en raison du COVID-19 et de la décroissance démographique. En 2020, le volume d’alcool consommé par habitant a chuté à 75 litres, contre 100 litres en 1995. Notamment, la consommation de bière a dégringolé de 20 % en glissement annuel, selon la marque Kirin.





Le déclin des ventes a porté un coup dur aux recettes fiscales du gouvernement. Les impôts perçus sur l’alcool en 2020 ont baissé de 110 milliards de yens ou 800 millions d’euros sur un an, un niveau jamais atteint depuis 31 ans.