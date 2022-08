Comédie musicale : « London Record

Une comédie musicale intitulée « London Record » est jouée au Insa Art Hall à Séoul, à partir du 17 août et jusqu'au 18 septembre.





L'histoire se déroule dans une banlieue londonienne. John, ancien leader et guitariste d'un groupe mythique aujourd'hui oublié, tient un magasin de disques où les clients se font rares. Un jour, un certain Charlie débarque dans son commerce. Il vient de rentrer d'un tour du monde et ouvre sa valise remplie d'une multitude d'objets qui intrigue le disquaire. Peu après, ils sont rejoints par Scarlett, une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse mais qui est découragée par une succession d'échecs aux auditions. Les trois se lient d'amitié et relèvent ensemble un nouveau défi.





Ce nouveau spectacle séduira le public avec une dizaine de chansons originales composées dans un style « city pop » combinant le jazz fusion et la synthpop.





Date : du 17 août au 18 septembre 2022

Lieu : Insa Art Hall à Séoul