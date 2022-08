Changgeuk : « Huit souffrances du lapin »

La Compagnie nationale de Changgeuk de Corée présentera une pièce de changgeuk intitulée « Huit souffrances du lapin », du 31 août au 4 septembre, au Théâtre national de Corée à Séoul. Le changgeuk est une forme de théâtre musical conçue dans le style du pansori, le chant narratif traditionnel coréen.





Présenté pour la première fois en 2021 et applaudi par le public et la critique, le spectacle a été créé comme une suite à la pièce de pansori « Sugungga » qui raconte l'histoire d'un Roi Dragon malade qui a besoin d'un foie de lapin pour guérir et d'un lapin qui parvient à se sauver du danger mortel grâce à sa ruse.





Le héros de cette nouvelle pièce pleine d'humour et de satire est Toja, le fils du lapin qui a réussi à s'échapper du palais du Roi Dragon. En proie à diverses souffrances sur terre, il se réfugie volontiers au palais sous la mer. Mais il ne tarde pas à découvrir que la vie n'est nulle part de tout repos et que la seule façon de vivre est de garder un esprit positif et un espoir.





Date : du 31 août au 4 septembre 2022

Lieu : Théâtre national de Corée à Séoul