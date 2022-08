Les souliers rouges (12) 한 두 번도 아니고

Dialogue

희경: 우리 딸은 지금 배신당해서 마음이 아픈 거야.

내가 알아! 내가 겪어봤으니까.

Hui-gyeong :Notre fille a maintenant le cœur déchiré,

parce qu’elle est trahie.

Moi, je le sais ! Parce que je l’ai vécu.





혁상: 제발 진정 좀 해.

김박사 말대로 혜빈인 정신과 치료 받아야 돼.

이게 지금 한 두 번도 아니고.

Heok-sang :Calme-toi, s’il te plaît.

Comme le docteur Kim a dit, He-bin doit subir

un traitement psychiatrique.

Ça, ce n’est pas la première fois.





희경: 당신은 가만히 있어요.

혜빈인 엄마인 내가 제일 잘 알아.

내가 고칠 거야. 당신 손도 까딱하지 마요.

Hui-gyeong :Ne fais rien.

C’est moi, sa mère, qui connais le mieux He-bin.

Je vais la guérir. Toi, ne lève même pas le petit doigt.





L’expression de la semaine

한두 번도 아니고. : Ce n’est pas la première fois.





한두 : adjectif indiquant qu’il s’agit d’une quantité d’un ou de deux





Cette expression est utilisée pour marquer la gravité d’une situation, quand celle-ci s’est reproduite plusieurs fois, et non pas seulement une ou deux fois. Elle peut également s’employer pour dire à l’interlocuteur d’arrêter de répéter les réflexions ou les propos qu’on ne veut pas entendre, en expriment un mécontentement.





« 한두 » ne précise pas s’il s’agit d’un ou de deux. Ainsi, si on dit « 한두 시간 », cela signifie « une heure ou deux heures » et « 한두 잔 », « un verre ou deux ».





A titre indicatif, si on met une espace entre « 한 » et « 두 » comme « 한 두 번 », ici, « 한 » ne signifie pas « un », mais « à peu près ». Dans ce cas, ce terme est employé devant un mot indiquant une quantité. Par exemple, « 한 두 번 » veut dire « à peu près deux fois » et « 한 열흘 전 », « il y a à peu près dix jours ».





Exemples

① 가: 늦어서 죄송합니다.

나: 또 지각했어요?

한두 번도 아니고 이렇게 자주 지각하면 어떡합니까?

A : Je suis désolée pour le retard.

B : Vous êtes encore arrivé en retard ? Ce n’est pas la première fois.

Que faire si vous êtes en retard si fréquemment ?

② 가: 엘리베이터가 또 고장 나서 20층부터 걸어 내려왔어.

나: 또? 한두 번도 아니고.

그래서야 어떻게 안심하고 다닐 수 있겠니?

A : L’ascenseur est de nouveau tombé en panne.

Alors, je suis descendu à pied du 20e étage.

B : Encore ? Ce n’est pas la première fois.

Comment peut-on l’utiliser sans aucune crainte ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

우리 : « notre »

딸 : « fille »

지금 : « maintenant »

배신당하다 : « être trahi »

마음 : « cœur »

아프다 : « malade »

마음이 아프다 : « avoir le cœur déchiré »

알다 : « savoir », « connaître »

겪어보다 : « vivre », « faire l'expérience de quelque chose »

제발 : « s’il vous plaît »

진정하다 : « se calmer »

좀 : « un peu »

박사 : « docteur »

정신과 치료 : « traitement psychiatrique »

받다 : « subir », « recevoir »

-아야 되다 : « il faut », « devoir »

당신: terme qui désigne l’interlocuteur. C’est un mot légèrement honorifique, qui peut se traduire par « vous ». Il est aussi employé pour désigner l’interlocuteur entre un couple marié.

가만히 : « tranquillement », « sans rien faire »

엄마 : « maman »

제일 : « le meilleur », « le plus »

잘 : « bien »

고치다 : « guérir »

-ㄹ 거야 : terminaison non honorifique qui indique une intention

손 : « main »

도: particule qui a le sens d’« aussi », « même » ou « malgré »

까딱하다 : « bouger légèrement »

손도 까딱하지 않다 : « ne pas lever le petit doigt »