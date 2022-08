Chute historique du won face au dollar américain

ⓒYONHAP News

Le taux de change won-dollar ne cesse d’augmenter, atteignant des chiffres record. Il a dépassé le seuil de 1 300 wons pour un dollar le 23 juin pour franchir les 1 340 wons en début semaine. Mardi matin, le président de la République Yoon Suk-yeol a affirmé que les autorités allaient gérer avec attention le risque en la matière afin que la situation monétaire n’affecte pas le marché intérieur. Les autorités financières ont affiché la même volonté. Cette intervention verbale semblait calmer un peu l’ébullition. Mais l’éclaircie n’a été que de courte durée. La valeur du won est rapidement repartie à la baisse pour grimper jusqu’à 1 347 wons pour un dollar dans la journée. Il s’agit du plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2009. Avec cette tendance, le taux de change pourrait franchir la barre de 1 400 wons d’ici la fin de l’année.





A l’origine se trouve l’envolée du dollar. La devise américaine continue à monter notamment suite à la crise énergétique en Europe et au retour en force des « faucons » au sein de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui prônent une politique monétaire restrictive.





Selon l’agence Reuters, l’indice US dollar, à savoir la valeur du dollar américain face à un panier de devises de principaux pays, a atteint 108,9 le 23 août pour se rapprocher des 109,29 enregistrés en juillet dernier, soit le plus haut niveau. En conséquence, la parité euro-dollar s’est effondrée à mi-juillet. Et d’autres monnaies ont perdu de leur valeur face au billet vert.





L’envolée du dollar déstabilise le marché financier. Et elle risque notamment d’affecter le commerce extérieur parce qu’elle compense négativement l’effet créé par la légère baisse que les prix de l’énergie ont récemment connue après sa flambée inquiétante. La faiblesse du won renforce certes la compétitivité en termes de prix à l’exportation, mais elle entraîne l’élévation des coûts des matières premières à importer. D’ailleurs, la Corée du Sud a accusé un déficit commercial de 10,2 milliards de dollars durant les 20 premiers jours de ce mois. Ainsi, sa balance commerciale est négative de 25 milliards de dollars depuis le début de l’année jusqu’au 20 août, soit plus important que celle constatée pendant l’année 1996 où le pays a enregistré un record historique en la matière.





Ainsi, le pays du Matin clair souffre davantage d’une « triple hausse » suite à l’envolée du taux de change qui vient s’ajouter à celle du taux d’inflation et du taux d’intérêt. Le gouvernement a promis de surveiller de près l’évolution de la situation pour réduire au maximum l’impact économique. Cependant, d’après les experts, il dispose de peu de moyens du fait que cette tendance est liée à un facteur extérieur.