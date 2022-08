Séoul et Pékin fêtent les 30 ans de leurs relations diplomatiques

ⓒKBS News

La Corée du Sud et la Chine ont célébré mercredi le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.





Les deux pays ont scellé leur amitié le 24 août 1992. Ce jour-là, dans la résidence des hôtes d’Etat de Diaoyutai à Pékin, leurs ministres respectifs des Affaires étrangères de l’époque ont signé un communiqué conjoint sur l’établissement des liens bilatéraux entre les deux nations. Ainsi, ils ont mis un terme à leur « relations ennemies » entretenues pendant 40 ans après que l’empire du Milieu avait dépêché son armée pour soutenir la Corée du Nord durant la guerre fratricide qui a éclaté dans la péninsule en 1950. Séoul et Pékin ont pu adopter ce pacte suite aux bouleversements de l’ordre international annonçant la fin de la guerre froide, tels que la dislocation de l’Union soviétique (URSS) et l’effondrement du Bloc de l’Est en Europe.





Ensuite, les liens sud-coréano-chinois ont connu un essor vertigineux dans tous les domaines. Notamment, l’échange commercial a été multiplié par 47 en 30 ans. Le pays du Matin clair a vu son voisin s’imposer comme son premier partenaire commercial. La machine était bien rodée. La Corée du Sud produisait des biens intermédiaires en masse, et la Chine lui en achetait pour fabriquer des produits finis à exporter dans le monde. Ce qui a profité à la prospérité des deux nations. Depuis, ils ont continué à renforcer leur collaboration pour arriver à un « partenariat stratégique de coopération ».





Cependant, ces relations ont été mises à l’épreuve par quelques écueils. L’empire du Milieu a fustigé le bouclier antimissile américain (THAAD) installé en 2017 en Corée du Sud visant à faire face à la menace nord-coréenne, ce en soupçonnant les Etats-Unis de vouloir surveiller le mouvement de son armée. Et il a interdit la hallyu, la vague culturelle coréenne, sur son sol, et le voyage de ses citoyens en Corée du Sud. Ce qui a affecté fortement les exportations sud-coréennes.





Le spectre d’une nouvelle guerre froide complique davantage la situation. Sur fond de conflit entre Pékin et Washington, Séoul redoute de ne plus pouvoir entretenir un rapport privilégié avec le premier au niveau commercial et avec le second sur le plan sécuritaire. D’ailleurs, le pays du Matin clair s’est récemment rapproché davantage de son allié américain, par exemple en participant au somment de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et au Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF). Sans oublier l’alliance quadrilatérale des puces électroniques, connue sous le nom « Chip 4 », réunissant les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Par ailleurs, ces sources de conflits alimentent une animosité réciproque entre les deux peuples.





Etant donné leur grande interdépendance, Séoul et Pékin devraient surmonter cette crise en faisant preuve de plus de souplesse, ce de manière à s’adapter correctement aux nouveaux changements mondiaux sans miser uniquement sur leurs propres intérêts respectifs.