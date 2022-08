Baek-hyun est un véritable expert en matière de spoil

ⓒ SM Entertainment

Les nouvelles sur le retour d’une vedette de la k-pop ou la sortie d’un album sont souvent considérées comme « top secret ». C’est pourquoi d’importants dispositifs sont pris afin de prévenir la fuite d’information. La surprise peut ainsi être gardée jusqu’au bout.





Pourtant, certaines stars défient ces mesures de précaution afin d’assouvir la soif des fans qui attendant avec impatience leur retour. Parmi elles, Baek-hyun d’Exo a une réputation inégalée en matière de spoil. C’est le résultat de la dernière enquête menée par Whosfan, une plateforme d’adeptes de la musique populaire sud-coréenne.





Selon ce sondage, le vocaliste phare du boys band, qui mène également une carrière solo depuis juillet 2019, est arrivé à la première place avec un taux de vote écrasant de 57,18 %. L’artiste surnommé « le maître divulgâcheur » est ensuite suivi de Hong-joong d’ATEEZ et Moon-bin d’Astro qui ont récolté respectivement 15,25 et 14,36 %. Le grand gagnant bénéficiera d’un article à son sujet et d’une campagne de publicité qui lui sera exclusivement consacrée durant une semaine.