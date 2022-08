De nombreux girls band de la 2e génération de la k-pop font leur retour

ⓒ YONHAP News

De plus en plus de groupes féminins et surtout ceux de la deuxième génération de la k-pop emboitent le pas à Girls’ Generation dont l’ensemble des membres se sont réunies pour sortir un nouvel album à l’occasion du 15e anniversaire de leurs débuts.





Ce retour collectif a été possible grâce à une détermination infaillible de ses huit artistes dont trois n’appartiennent plus au label SM Entertainment. A l’instar de Girls’ Generation, EXID ayant débuté en 2012 s’apprête à lancer un nouveau projet musical le mois prochain afin de célébrer le 10e anniversaire de son lancement. Rappelons que le quintette féminin avait dû attendre deux ans après son entrée dans le monde de la musique pour se faire connaître auprès du grand public grâce au succès tardif de « Up & Down ».





Un autre girls band qui annonce son retour est KARA qui souffle cette années ses 15 bougies. Selon sa vocaliste Nicole qui a sorti le 27 juillet dernier un nouveau single solo, les discussions sont en cours pour un retour collectif.