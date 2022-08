KANGTA va publier le 7 septembre son 4e opus officiel

ⓒ SM Entertainment

KANGTA va dévoiler le 7 septembre son 4e opus officiel intitulé « Eyes On You » à l’occasion du 26e anniversaire de ses débuts. L’album contiendra un total de dix morceaux. C’est ce qu’a confirmé son agence SM Entertainment. Pour rappel, « Persona », le 4e album studio du vocaliste de son vrai nom An Chil-hyun a été publié en 2005, soit il y a 17 ans.





KANGTA a débuté sa carrière musicale en septembre 1996 au sein du boys band légendaire H.O.T, composé de cinq garçons. L’auteur-compositeur-interprète âgé de 42 ans est actuellement en pleine préparation pour faire son retour après quasiment deux décennies de pause, un tournant dans sa carrière de soliste.