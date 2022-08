Kyu-hyun va prendre part au « Brandon Lee Symphony Concert »

Kyu-hyun, le vocaliste phare de Super Junior, montera sur scène ! Il prendra part au « Brandon Lee Symphony Concert » qui se tiendra le 6 octobre prochain au Lotte Concert Hall situé à Séoul.





Le spectacle permettra au public de savourer les chefs-d’œuvre musicaux signés par le célèbre compositeur de comédie musicale. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres « Frankenstein » et « Ben-Hur » qui sont respectivement basés sur le roman de Mary Shelley publié en 1818 et le best-seller de Lew Wallace sorti en 1880.





Kyu-hyun qui a d’abord débuté au sein de Super Junior en 2006 s’est ensuite lancé dans la comédie musicale quatre ans plus tard tout en participant à différentes émissions de divertissement. Il partagera la scène avec le chanteur Kai qui mène sa carrière d’acteur de comédie musicale sud-coréenne depuis 2007. Il a dévoilé le 16 août son 4e album baptisé « KAI ON MUSICAL ».