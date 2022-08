« HOLIDAY», 4e mini-album de Winner

Ayant débuté en août 2014, Winner a sorti le 5 juillet « HOLIDAY », son 4e mini-album composé de six morceaux. 817 jours après la sortie de son 4e opus officiel « Remember », le groupe vient ainsi de dévoiler six morceaux à ajouter dans notre playlist qui va accompagner la fin de nos vacances !





Pour rappel, Winner est né à l’issue de l’émission de concours « Win : Who Is Next » lancée en 2013 par YG Entertainment. Ils étaient initialement cinq : Seung-yoon, Jinu, Mino, Seung-hoon et Tae-hyun. Après le départ définitif de ce dernier en novembre 2016, le boys band a sorti le 4 avril 2017 l’album intitulé « Fate Number For » afin d’officialiser sa reconversion en quatuor.





Les quatre membres qui mènent activement leur carrière en solo dans divers domaines se sont réunis après deux ans et trois mois d’absence afin de sortir « HOLIDAY ». Son titre phare « I LOVE YOU » est créé collectivement par plusieurs artistes de YG Entertainment comme Yoon, Mino et Chan-hyeok d’AKMU.





A l’occasion de la sortie de son 4e mini-album, Winner a donné le 10 juillet un concert spécial baptisé « HOLIDAY IN THE CITY » devant 20 000 spectateurs réunis au parc du fleuve Han à Séoul.