L’édition 2022 du Joy Olpark Festival va se tenir les 24 et 25 septembre

Date : les 24 et 25 septembre

Lieu : parc olympique à Séoul





Le Joy Olpark Festival également connu sous le nom de « JOF » se tiendra les 24 et 25 septembre au parc olympique à Séoul. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable très apprécié par les citadins qui souhaitent s’accorder un moment de détente baignés dans la musique.





Pour sa nouvelle édition organisée pour la première fois depuis trois ans en raison du COVID-19, plusieurs artistes de styles variés feront leur apparition comme Jannabi, Zion.T, Younha, Wonstein et Hynn qui monteront sur scène le premier jour. Sur le line-up du deuxième jour figurent entre autre Jay Park, Jessi, Hyoryn et Ash Island. HolyBang et MVP, deux célèbres troupes de danseurs partageront également la scène.