Le projet d’une ligne à grande vitesse Kuala Lumpur-Singapour reprend après son annulation il y a près d’un an

Le projet de réseau ferroviaire à grande vitesse reliant Kuala Lumpur en Malaisie à Singapour a été remis sur les rails. D’après le quotidien The Straits Times, le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a annoncé récemment espérer la reprise de cette initiative dans les plus brefs délais, et que les ministres des Transports des deux nations discutaient de ce dossier.





Ce projet qui a vu le jour en 2013 consiste à construire une ligne de chemin de fer de 350 km qui permettrait de se déplacer plus rapidement entre la capitale malaisienne et Singapour en seulement une heure et demie contre quatre heures en voiture. En décembre 2016, les deux pays voisins ont signé un accord pour cette construction, mais après un changement de gouvernement, le plan était tombé à l’eau il y a près d’un an.