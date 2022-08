La Chine censure la fin de « Les Minions 2 : Il était une fois Gru »

ⓒ Universal Pictures

La Chine a modifié la fin du film d’animation hollywoodien « Les Minions 2 : Il était une fois Gru ».





A en croire le journal britannique The Guardian, dans l’œuvre d’origine, le vilain Wild Knuckles et le héros Gru, son co-conspirateur partent ensemble après que le premier a simulé sa propre mort pour échapper à la police.





Néanmoins, la version chinoise propose un dénouement plus moral : Wild Knuckles est arrêté par la police et purge 20 ans de prison. Quant à Gru, il retourne dans sa famille et son plus grand accomplissement est d'être le père de ses trois filles.





Les distributeurs de films, Huaxia Film Distribution et China Film Co. n’ont pas répondu à la demande de commentaires sur ce sujet.