Théâtre : « Alice in Bed »

a Compagnie nationale de théâtre de Corée présente « Alice in Bed » du 24 août au 18 septembre au Théâtre Myeongdong à Séoul.





La pièce, écrite par l'essayiste et philosophe américaine Susan Sontag et publiée en 1991, est inspirée de la vie d'Alice James, journaliste du XIXe siècle. Sœur de l'écrivain de renommée mondiale Henry James, elle est restée alitée à cause de problèmes de santé, considérés souvent comme de l'hystérie, et est morte à l’âge de 43 ans.





L’histoire se déroule autour d'Alice, l'héroïne d’« Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, qui organise un goûter et invite la critique américaine Margaret Fuller et la poétesse de génie Emily Dickinson, deux figures historiques réelles, ainsi que Myrtha, reine des Willis dans le ballet « Giselle » et Kundry de l’opéra « Parsifal » de Wagner.





A travers les vives discussions entre les personnages, la pièce évoque le chagrin et la rage des femmes, mais aussi le triomphe de l'imaginaire sur le réel.





Date : du 24 août au 18 septembre 2022

Lieu : Théâtre Myeongdong à Séoul