Retour du spectacle « Jeokbyeok »

Le spectacle phare du Théâtre national de Jeongdong « Jeokbyeok » est de retour sur scène depuis le 20 août au M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul. Il restera à l'affiche jusqu'au 29 septembre.





Ce spectacle revisite la pièce de pansori « Jeokbyeokga » ou « Le chant de la Falaise rouge », basée sur le roman historique chinois du XIVe siècle, « Les Trois Royaumes ». Il franchit les frontières entre la tradition et la modernité en combinant le pansori, le chant narratif traditionnel coréen, et une danse contemporaine pleine d'intensité et de vitalité.





La scène spectaculaire de la fameuse bataille de la Falaise rouge, qui s'est déroulée en 208 en Chine, est merveilleusement représentée par 22 interprètes, qui sont à la fois choristes et de danseurs.





Date : du 20 août au 29 septembre 2022

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul