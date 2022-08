Théâtre : « Linda et Joy »

Une nouvelle pièce de théâtre intitulée « Linda et Joy » est jouée au Théâtre Hooam dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 24 août au 18 septembre.





Ecrite et mise en scène par Kim Ae-ja, cette œuvre met en scène deux anciens camarades de faculté, Joy et Linda, qui se retrouvent après s'être perdus de vue pendant longtemps. Le premier est un dramaturge qui a connu son heure de gloire mais aujourd'hui tombé dans l'oubli. La seconde est une comédienne qui continue de se lancer des défis malgré son âge mur. Un jour, ils reçoivent la visite de l'ange de la mort qui les amène à se lancer dans une nouvelle aventure, au risque de perdre leur vie.





Portée par des comédiens d'exception comme Jeon No-min et Kim Hyun-hee, la pièce aborde avec humour et tendresse les désirs, les angoisses et les incertitudes qui jalonnent la vie des personnes d'âge moyen.





Date : du 24 août au 18 septembre 2022

Lieu : Théâtre Hooam à Séoul