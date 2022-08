Le Seoul Namsan Gugakdang, un espace de spectacle situé au Village de hanok de Namsangol en plein cœur de la capitale, organise des ateliers participatifs permettant aux enfants et à leurs parents de découvrir le charme de la musique et la danse traditionnelles coréennes.





Placés sous l'intitulé « Le Camp familial de musique traditionnelle coréenne », ces ateliers ont lieu tous les samedis et dimanches entre le 27 août et le 11 septembre. Chaque jour, trois séances qui durent chacune environ 90 minutes sont programmées, à 11h, à 14h et à 17h.





La première séance est consacrée à la fabrication de masques coréens traditionnels, ou « tal », utilisés pour le « talchum », la danse des masques. Lors de la deuxième, les participants sont invités à réaliser des éventails, qui sont des supports de la danse appelée « Buchaechum ». Durant la troisième et dernière séance, les enfants et leurs parents s’amuseront à traduire les sons et la musique par des dessins. Chaque session comprend un spectacle de courte durée, joué par des musiciens et des danseurs traditionnels.





Date : tous les samedis et dimanches entre le 27 août et le 11 septembre 2022

Lieu : Seoul Namsan Gugakdang