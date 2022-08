Vivre dans l’île de Nagwoldo (II)

Nagwoldo est une petite île située sur la côte ouest du comté de Yeongwang dans la province de Jeolla du Sud. Plus précisément, la zone insulaire est constituée de deux îlots, Nagwoldo du Nord et Nagwoldo du Sud qui sont reliés l’un et l’autre par un pont.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne dans cette île pittoresque afin de découvrir la table remplie d’aliments fournis par la nature.





En cette période de l’année, ce sont les raies « gaori » de couleur jaune qui sont abondantes en mer. On les lave proprement, puis retire le foie afin de l’utiliser pour préparer le « siraegiguk ». Dans le bouillon infusé de foie, on ajoute des feuilles de navet séchées et on les assaisonne avec de la pâte de soja fermenté et du piment rouge. Le bouillon devient bien rafraîchissant et appétissant grâce au foie. Les raies jaunes, qui se caractérisent par une chair bien tendre par rapport aux raies ordinaires, sont particulièrement appropriées pour préparer un plat à l’étouffée. On coupe le poisson cartilagineux en gros morceaux, l’assaisonne de manière pimentée et le fait cuire. Ce « noranggaorijjim » est un délice estival et un repas fortifiant que les habitants ne manquent pas de préparer en été afin de profiter notamment du sulfate de chondroïtine qui est efficace pour traiter l’arthrite et le rhumatisme.





Le couple sexagénaire de M. Choi et Mme Kim est retourné dans sa ville natale après avoir vécu quelques années dans une zone urbaine. Depuis son installation sur cette île, le couple d’âge mûr a commencé à cultiver du « baekhasuo », une plante dicotyléonde qui ne pousse que sur la péninsule coréenne. La particularité, c’est qu’au lieu d’utiliser des engrais chimiques, il profite des créatures halieutiques pour la culture. Toutes les parties de cette herbe autochtone sont utilisées d’une manière ou d’une autre, parmi lesquelles les longues racines qui sont particulièrement prisées pour préparer des aliments ou des médicaments orientaux. L’enzyme de hasuo est une potion magique de la cuisine de la famille Choi. Comment le prépare-t-on ? Dans une jarre en terre, on étale les racines, les feuilles et les tiges de hasuo et on verse dessus du sucre et l’on fait fermenter le tout 3 à 5 ans. On peut le consommer en tant que thé glacé, mais on peut l’ajouter comme condiment dans divers plats. Par ailleurs, les racines servent également pour préparer la sauce soja et de l’alcool.





Les palourdes « matjogae », que l’on peut ramasser sur les bancs de sable qui apparaissent lors de la marée basse, constituent également une spécialité locale. Les enfants comme les adultes s’amusent à les attraper en utilisant une broche en fer. Appelé également « jukhap » vu son apparence ressemblant à un bambou, la chair de ce coquillage se démarque par une texture bien ferme sous la dent. Avec le matjogae relativement frais qui vient d’être attrapé, on prépare le « matjogae duruchigi ». On fait sauter la chair du coquillage en l’assaisonnant d’une sauce douce et pimentée garnie d’oignon.

Les habitants nous régalent également des poissons « deokdae » et « byeongeo » qui sont considérés comme des « cadeaux » de la mer de Chilsan. Tout d’abord avec le deokdae qui est d’une taille relativement grande, on prépare une sorte de ragoût. Dans une casserole, on étale les morceaux de pomme de terre coupés en forme ronde et plate, et on y dépose le poisson incisé. Ensuite on y verse de la sauce préparée à base de sauce soja infusée de hasuo, de piment rouge en poudre, d’ail écrasé et d’oignon. Quant au byeongeo dont la chair est bien tendre, on le prépare en poisson cru « hoe » ou en « hoemuchim » en l’assaisonnant avec de la pâte de piment rouge vinaigrée. En partageant ces plats préparés avec les produits de la nature, les habitants se souviennent des anciens temps prospères de l’île.





Si vous souhaitez passer de moments tranquilles entourés de la nature, nous vous invitons à visiter l’île de Nagwoldo qui vous accueillera à bras ouverts !