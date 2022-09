« Leurs regards » de Shin Jae-hyeong

ⓒ Getty Images Bank

Comme je m’y attendais, la pièce était couverte de traces de sang ici et là. Le meurtrier a dû la tuer ici. Mais alors, comment des taches de sang se trouvent-elles dans le salon aussi ? La première attaque a-t-elle eu lieu dans la salle de bain et une lutte s’est-elle ensuivie dans le salon avant qu’il retourne dans la salle de bain ? Mais pas une goutte de sang n’a été retrouvée entre les deux endroits. Encore plus étrange était qu’une traînée de sang commençait depuis le drap du lit.





- Extrait de l’émission









La voix de la jeune femme sonnait différemment. Elle s’est dirigée vers la cuisine. Elle n’a recommencé à parler qu’après avoir sorti quelque chose de l’armoire.





« Pouvez-vous reprendre vos propos de tout à l’heure ? Je vous dirai tout ce que je sais. »





« J’ai juste une question pour vous. Pourquoi avez-vous fait ça ? »





« Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »





« Vous avez dit que votre frère n’était pas là lorsque vous êtes rentrée à 20h30. »





Sur ce, j’ai sorti le téléphone mobile de Nah Won-hak et l’ai posé sur la table avant de continuer.





« Alors comment a-t-il pu tenter d’envoyer un message à 21h38 ? Pour quelle raison avez-vous tué même votre propre frère ? »





이제까지와는 전혀 다른 음색이었다.

그녀는 부엌 쪽으로 걸어가서

서랍장을 열어 무언가를 꺼낸 후에야 다시 입을 열었다.





“아까 하시던 말씀 계속해 보세요.

제가 알고 있는 건 다 말씀해 드릴테니까.”





“그럼 하나만 물을게요. 왜 그랬어요?”





“무슨 말씀이신지 모르겠네요.”





“저녁 8시 반에 퇴근하고 들어왔더니 이미 동생은 없었다고 하셨죠?”





주머니에서 나원학의 휴대폰을 꺼내 탁자위에 올려놓고 말을 이었다.





“그런데 왜 저녁 9시 38분에 문자를 보내려다 만 흔적이 여기 남아있는 거죠? 왜 죽인거예요? 동생까지”









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La sœur de Nah Won-hak est coupable dans cette affaire. Elle a piégé son propre frère pour qu’il devienne le suspect le plus probable. Mais plutôt que d’avoir des remords après s’être fait prendre, elle prétend être la victime de cette société. Elle croit vraiment tout ce qu’elle dit. Seul notre protagoniste sait que ce n’est qu’une excuse car il a vu à plusieurs reprises tout au long de sa carrière de criminologue comment un récidiviste perdait sa moralité et changeait.









J’ai quitté le poste de police, puis j’ai pris la route en direction de Séoul. Tout ce j’ai pu voir pendant le trajet était des gens. Ils se rencontrent, se séparent, communiquent et rompent les liens tous les jours.





Si quelqu’un est tué, nous interrogeons et enquêtons sur les personnes que la victime a connues car tout le monde a une raison cachée de commetre un meurtre.





C’est une chose à la fois compréhensible et incompréhensible. C’est pourquoi je dois regarder le monde avec un regard fissuré comme eux. Avec des yeux étranges comme un miroir brisé. Je ne vois maintenant que ces choses-là.





경찰서를 빠져나와 길게 늘어선 도로를 타고 서울로 향했다.

가는 길 내내 보이는 것은 사람, 그리고 사람들이었다.

그들은 오늘도 만나고 헤어지고 소통하고 단절한다.





그들 중에 누군가 살해당하는 일이 생긴다면

우리는 먼저 그 사람의 주변인들을 탐문하고 수사한다.

모든 사람들에게 저마다 내재된 살인을 할 만한 이유가 있기 때문이다.





그것은 이해할 수 있는, 혹은 이해할 수 없는 일이기도 하다.

그래서 나는 그들처럼 균열된 눈으로 세상을 봐야 한다.

깨진 거울과도 같은 기괴한 시선으로.

나는 이제 그런 것들밖에 보이지 않는다.









Auteur : Shin Jae-hyeong (1982 –)

- Débuts littéraires : en 2007 avec la publication de sa nouvelle « Notre gigue ».