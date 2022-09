Date de naissance : le 22 février 1954

Début : 1977





Kim Chang-wan est un chanteur, compositeur et acteur sud-coréen. Il est le leader du groupe de rock légendaire Sanulrim.





Né en 1954 à Séoul, Kim a formé le groupe Sanulrim avec ses deux frères, Chang-hoon et Chang-ik au milieu des années 1970. En décembre 1977, le trio a publié son premier album, intitulé « Quoi, déjà ? ». Cet album, mélange de rock psychédélique et de hard rock, a rencontré un succès immédiat. Le trio a enchaîné, en mai 1978, avec son deuxième album « Avec la soie étalée sur mon cœur », salué aussi bien par les critiques que par le public. Sanulrim est devenu l'un des groupes de rock les plus importants des années 1970 en Corée du Sud.





Depuis le début des années de 1980, Kim Chang-wan a mené une carrière de chanteur en solo, tout en enregistrant occasionnellement des albums avec ses frères. Il a sorti plusieurs albums solo et connu le succès avec des titres comme « Hello », « Maman et le maquereau » ou « Ce que tu signifies ».





Après le décès accidentel de son frère Chang-ik en janvier 2008, Kim Chang-wan a créé avec quatre autres musiciens un nouveau groupe appelé « Kim Chang-wan Band » qui a publié son mini-album « The Happiest » en novembre 2008.





Kim est aussi un acteur de talent qui a joué dans de nombreuses séries télévisées dont notamment « Behind the White Tower » de MBC et « The World That They Live In » de la KBS.





Discographie

Quoi, déjà ? (Sanulrim / album, décembre 1977)

Avec la soie étalée sur mon cœur (Sanulrim / album, mai 1978)

Essai avec la guitare (album, octobre 1983)

Postscript (album, février 1995)

The Happiest (Kim Chang-wan Band / album, novembre 2008)