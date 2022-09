Benoît Guillamet, professeur de traduction français-coréen et agriculteur expérimental

Après les grosses pluies cet été, les agriculteurs se sont mis à récolter leurs épis de riz muris et fêteront Chuseok dans une semaine. Depuis la rentrée universitaire aujourd’hui, Benoît Guillamet, professeur de français et de traduction français-coréen à l’Université Hankuk des études étrangères (HUFS), forme en semaine ses élèves et cultive le week-end des produits agricoles. Il nous invite à découvrir son champs labyrinthe de verdures.





©Benoît Guillamet

Cet été, Benoît a passé son temps à faire pousser des tomates mais à cause des pluies abondantes, il n’a pas pu en récolter autant que prévu. Cet automne, il attend impatiemment ses premières poires, qui seront ses derniers fruits de cette année avant de semer des graines de choux, de radis, ou de la ciboulette avec lesquels il va faire du kimchi.





©Benoît Guillamet

Sa motivation pour s’installer à la campagne et s’initier en agriculture s’explique par son envie de sortir de l’environnement très urbanisé de la ville de Séoul et son désir de compléter ses connaissances en matière d’agriculture concentrées sur des questions théoriques, par des choses plus pratiques et élémentaires afin d’être capable de faire pousser sa propre nourriture.





©Benoît Guillamet

Le professeur de français qui a fait des études de chimie s’intéresse également à la fabrication du formage artisanal. Il ne regrette pas d’avoir acheté le matériel qui lui permet de créer son propre fromage lié à l’environnement où il habite.





©Benoît Guillamet

Agriculteur le week-end et professeur en semaine, notre invitée de la semaine n’a pas hésité de faire une comparaison entre la culture des produits agricoles et la formation des élèves. Nous vous invitons à écouter son interview dans notre émission.