Les souliers rouges (13) 쉬엄쉬엄해요

Dialogue

예은: 너무 잘됐다. 이렇게 빨리 회복돼서.

Ye-eun :Tant mieux que vous vous soyez rétablie si vite.





소진: 우리가 얼마나 걱정했는데요.

So-jin :Nous nous sommes beaucoup inquiétés pour vous.





태하: 권혜빈 과장님도 아직 출근 못 하셔서 썰렁한데,

팀장님도 안 오니까 진짜 쓸쓸했거든요.

Tae-ha :Comme la cheffe du service Gwon Hye-bin ne vient pas pour le moment au bureau, nous ressentions un vide.

Or, puisque vous n’étiez pas là non plus,

nous nous sentions vraiment seuls.





젬마: 오셨어요.

Jemma : Bonjour, Monsieur.





주형: 일은 바쁘지만 쉬엄쉬엄해요. 무리하지 말구.

Joo-hyeong :Alors qu’il y a beaucoup de travail à faire,

allez-y tranquillement. Ne vous surmenez pas trop.





L’expression de la semaine

쉬엄쉬엄해요. : Allez-y tranquillement.





쉬엄쉬엄하다 : verbe signifiant « marcher ou travailler lentement en faisant une pause de temps en temps »





Cette expression s’emploie, quand l’interlocuteur se presse de finir quelque chose, pour lui dire de le faire lentement, en prenant son temps et en se reposant occasionnellement.

Le verbe 쉬엄쉬엄하다 est la combinaison de l’adverbe « 쉬엄쉬엄 » et le verbe « 하다 », « faire ». Comme cet adverbe décrit la manière de marcher ou travailler lentement en se reposant de temps à autre, il est possible d’y ajouter plusieurs verbes. Par exemple, « 쉬엄쉬엄 일하세요 », avec le verbe 일하다, « travailler », ou bien, « 쉬엄쉬엄 걸어가요 », avec le verbe 걸어가다 « marcher ».





Exemples

① 가: 보고서 쓰느라고 어제도 밤새웠어.

나: 쉬엄쉬엄해. 너무 무리하다가 병나겠다.

A : J’ai fait nuit blanche hier aussi pour rédiger le rapport.

B : Vas-y tranquillement.

Tu pourrais tomber malade en te surmenant excessivement.





② 가: 주말까지 해도 일이 안 끝나겠어요.

나: 쉬엄쉬엄해요. 우리도 틈나는 대로 도와줄게요.

A : Je ne pourrai pas finir ce travail, même si je le fais jusqu’au week-end.

B : Allez-y tranquillement.

Nous allons vous aider quand nous trouverons le temps.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

너무 : « trop »

잘되다 : « bien se passer » ou « se dérouler de la bonne manière »

너무 잘됐다 : « tant mieux »

이렇게 : « ainsi » ou « comme ça »

빨리 : « vite »

회복되다 : « se rétablir »

회복돼서 : composé de 회복되다 et de la terminaison -어서 qui indique la cause

우리 : « nous »

가 : particule de sujet

얼마나 : « combien » ou « considérablement »

걱정하다 : « s’inquiéter »

걱정했는데요 : combinaison de 걱정하다 avec la terminaison 았 qui marque le passé et -는데요 qui est employé quand on explique une situation

과장 : titre qui désigne le responsable d’un service d’une entreprise ou d’une administration

님 : suffixe marquant le respect

아직 : « pas encore »

출근하다 : « aller au travail »

썰렁하다 : « ressentir un vide »

팀장 : chef d’une équipe dans une entreprise

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

오다 : « venir »

-니까 : terminaison connective qui marque une cause, un fondement ou une présupposition

진짜 : « vraiment »

쓸쓸하다 : « se sentir seul »

-거든 : terminaison qui s’emploie quand le locuteur dévoile quelque chose dont son interlocuteur n’est pas au courant

오시다 : forme honorifique du verbe 오다, « venir »

오셨어요 : forme au passé de 오시다.

▶ Sa traduction littérale est « Vous êtes venu. » 오셨어요 est aussi employé comme « Bonjour » envers quelqu’un qui arrive.

일 : « travail »

바쁘다 : « être occupé »

일이 바쁘다 : « il y a beaucoup de travail à faire »

-지만 : terminaison connective qui s’emploie pour admettre ce qui est dit dans la proposition précédente, en ajoutant un fait contraire ou une condition

무리하다 : « se surmener »

-지 말다 : expression employée lorsque l’on interdit une action à son interlocuteur