Le festival de musique électronique Micro Séoul 2022

S’il est facile de trouver des festivals toute l’année, l’été est sans aucun doute la saison la plus florissante. La tendance du moment est comme souvent à la musique et à l’alcool, oui oui, quoi de mieux que de

se laisser bercer un verre à la main au rythme d’une musique endiablée ? Les festivals de la bière sont à l’honneur.





ⓒ Elody Stanislas

Et oui, avec la récente tendance des «Sujemakju», des bières maison, de plus en plus de marques locales font leur apparition. Ces festivals sont donc une opportunité de les promouvoir et de gagner en popularité auprès du public.





ⓒ Elody Stanislas

Et des bières, nous avons pu en compter plus d’une dizaine, chaque stand installé faisait la promotion d’une variété de bière, toujours en cannette, présentant un design jeune, correspondant à l’image du festival. Les participants s’activent donc dans les stands pendant que les DJs défilent pour leur plaisir. Le fait d’avoir lieu dans un parc d’attraction rendait le lieu magique, quelle meilleure façon de dire adieu à l’été et d’accueillir l’automne ?





ⓒ Elody Stanislas