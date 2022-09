Le projet du budget de l’Etat pour 2023 est adopté

ⓒYONHAP News

Le gouvernement a adopté, mardi en conseil des ministres, le projet de budget de l’Etat pour l’année prochaine, soit le premier sous le quinquennat de Yoon Suk-yeol. L’enveloppe s’élève à 639 000 milliards de wons, l’équivalent de 474 milliards d’euros. Elle présente une hausse de 5,2 % par rapport au budget initial de cette année, mais accuse une baisse de 6 % comparée à la somme totale avec les rallonges, soit le premier recul depuis 2010.





D’ailleurs, le taux d’augmentation des dépenses du budget initial pour 2023, estimé à 5,2 %, est le niveau le plus bas depuis six ans contre 3,7 % en 2017. Cela s’explique par un faible progrès des recettes fiscales évalué à 1 % pour l’année prochaine.





Ainsi, le projet du budget est placé sous le signe de l’austérité. Le gouvernement a décidé de mettre fin aux mesures de soutien temporaires mises en œuvre dans le sillage de la crise du COVID-19. Par exemple, il a supprimé le poste de dépenses dédié aux monnaies locales qui relèveront désormais de la compétence exclusive des collectivités locales. Les salaires seront gelés pour les hauts fonctionnaires de grade 4 ou plus. Quant aux ministres et vice-ministres, ils rendront 10 % de leur rémunération à l’Etat.





La nouvelle administration prévoit aussi d’assainir les finances publiques. Il s’agit de maîtriser le déficit public à 58 200 milliards de wons, l’équivalent de 43 milliards d’euros, soit 2,6 % du PIB pour 2023 contre 5,1 %, le chiffre attendu cette année, et de ralentir le progrès de la dette publique au niveau de 1 134 milles milliards de wons, environ 845 000 milliards d’euros, soit 49,8 % du PIB contre 49,7 %.





L’Etat va serrer les cordons de la bourse de sorte à réduire les dépenses de 18 % pour les industries, les PME et l’énergie, d’un peu plus de 10 % pour les infrastructures et d’environ 6 % pour la culture, le sport et le tourisme. Par contre, il débloquera une enveloppe plus importante pour la sécurité sociale et le bien-être avec une hausse de 5,6 %.





Par ailleurs, il a augmenté l’aide publique au développement à 4 500 milliards de wons, soit 3,3 milliards d’euros, soit une hausse de 15 % par rapport à cette année. Cela semble refléter la volonté du président de la République. Pour rappel, Yoon Suk-yeol a souligné à l’occasion de la cérémonie de son investiture que la Corée du Sud remplirait une plus grande responsabilité sur la scène internationale.





Le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho a justifié un tel projet de budget d’austérité renforçant la solidité financière. Selon lui, cela s’impose pour mieux faire face à la crise économique mondiale dont les facteurs complexes accentuent davantage les incertitudes.