Décès de Gorbatchev, l’artisan de l’établissement des liens diplomatiques Séoul-Moscou

Mikhaïl Gorbatchev, l’ancien et dernier dirigeant de l’Union soviétique (URSS), s’est éteint mardi à l’âge de 91 ans. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a envoyé un télégramme de condoléances à sa famille en saluant un grand pionnier qui a su mettre fin à la guerre froide, installer la réconciliation et la paix ainsi que poser les bases solides des relations amicales entre la Corée du Sud et la Russie.





Né en 1931, Gorbatchev a connu une ascension politique fulgurante. En 1985, il est devenu secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique. Arrivé au pouvoir, il a lancé une réforme ambitieuse en martelant deux mots « perestroïka » et « glasnost », signifiant respectivement la « reconstruction » et l’« ouverture ». Son initiative a bouleversé l’ordre international. Notamment, il a signé avec le président américain Ronald Reagan le Traité de d’élimination des forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) en 1987, et il a mis fin à la guerre en Afghanistan en 1989. Ce processus a provoqué la dislocation de l’URSS et l’effondrement du Bloc de l’Est en Europe.





Gorbatchev a aussi joué un rôle décisif dans l’établissement des relations diplomatiques Séoul-Moscou. Les Jeux olympiques d’été de Séoul ont marqué un véritable tournant. Les deux JO précédents à Moscou en 1980 et à LA en 1984 avaient été boycottés respectivement par l’Ouest et par l’Est. Dans ce contexte, la Russie a envoyé une importante délégation sportive à Séoul en 1988. Et le président sud-coréen de l’époque Roh Tae-woo menait activement une politique dite du Nord pour normaliser les liens avec l’URSS et les pays du Bloc de l’Est. La Corée du Sud et la Russie ont entamé, par la suite, des discussions en vue de normaliser leurs relations.





Cependant, elles ont rencontré quelques obstacles. Le Kremlin voulait d’abord une coopération économique et ensuite des liens diplomatiques, tandis que la Cheongwadae souhaitait un processus inverse. Sans oublier les vives protestations de la Corée du Nord. Finalement, Gorbatchev et Roh sont parvenus à un Big Deal, à savoir la coopération économique en même temps que les liens diplomatiques, lors de leur sommet historique à San Francisco aux Etats-Unis. C’était le 4 juin 1990. La même année, le 30 septembre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé le communiqué relatif à l’établissement des relations diplomatiques bilatérales au siège des Nations unies à New York.





Depuis, Gorbatchev maintenait des relations privilégiées avec la Corée du Sud au point d’y avoir effectué plusieurs visites même après avoir quitté le pouvoir.