BTS est incontournable en matière de réputation de marque

BTS arrive en tête du classement des stars les plus appréciées le mois d’août auprès des annonceurs sud-coréens. C’est le résultat annoncé par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée. Pour obtenir ce résultat, plus de 30 millions de données ont été passées au crible du 15 juillet au 15 août concernant trente vedettes les plus demandées dans le monde de la communication.





Le septuor est suivi de l’auteure-compositrice-interprète IU également reconnue comme actrice puis de Lim Young-woong, l’un des interprètes de trot les plus adulés par les mélomanes d’un certain âge au pays du Matin clair. Ce palmarès confirme une fois de plus l’influence redoutable que les idoles de la k-pop exercent auprès des consommateurs.