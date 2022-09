« FOREVER 1 », 7e album de SNSD (1)

Girls’ Generation a fait ses débuts le 5 août 2007 avec à l’origine neuf membres : Tae-yeon, Sunny, Hyo-yeon, Yuri, Yoo-na, Tiffany, Soo-young, Seo-hyun et Jessica. Depuis le départ de cette dernière en août 2014, aujourd’hui très active dans le monde du showbiz en Chine, le groupe mène ses activités collectives avec les huit membres restantes.





Le girls band plus connu sous le nom de « SNSD » au-delà des frontières sud-coréennes jouit d’une popularité presque intacte auprès des passionnés de la k-pop. Girls’ Generation a obtenu au total 153 trophées récompensant une première place décernés par différentes émissions musicales dont Music Bank de la KBS 2TV.





La figure incontournable de la k-pop a fait son grand retour le 5 août dernier avec son 7e opus officiel afin de célébrer le 15e anniversaire de ses débuts. Son titre phare « FOREVER 1 » est signé KENZIE qui a donné naissance au tout premier morceau du groupe mythique, à savoir « Into The New World ».