MANIFESTO : la tournée mondiale d’ENHYPEN débute à Séoul

Date : les 17 et 18 septembre

Lieu : SK Olympic Handball Stadium à Séoul





ENHYPEN donnera le coup d’envoi de sa tournée mondiale « MANIFESTO » à Séoul. Le boys band ayant débuté en novembre 2020 avec sept membres sous le label BE :LIFT, va ainsi se produira en concert les 17 et 18 septembre au SK Olympic Handball Stadium dans la capitale sud-coréenne.





Sa tournée se poursuivra dans six grandes villes américaines dont Chicago et trois villes japonaises, notamment à Osaka entre octobre et novembre. Pour rappel, le 3e mini-album d’ENHYPEN, sorti le 4 juillet dernier, a été vendu à plus de 1,13 million d'exemplaires en seulement deux jours après son lancement, devenant le deuxième album du groupe à dépasser la barre du million d'unités vendues





« MANIFESTO : DAY 1 » écoulé à plus de 100 000 unités au Japon a obtenu la certification « GOLD » par la Recording Industry Association of Japan (RIAJ).