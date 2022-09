Sul Woon-do organise un concert à l’occasion du 40e anniversaire de ses débuts

Date : le 30 septembre

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul





Sul Woon-do, qui a débuté en 1982 sur la chaîne KBS, célèbre cette année le 40e anniversaire de ses débuts. A cette occasion, il se produira en concert le 30 septembre pour la première fois au Centre culturel Sejong à Séoul, haut-lieu des spectacles sud-coréens.





Pendant 120 minutes, l’auteur-compositeur-interprète chantera ses grands hits à commencer par « Femme, femme, femme » et « Lady of Samba ». Figurant dans le top 4 des grandes figures du trot, le musicien est aujourd’hui très actif sur la toile. Sa chaîne YouTube « Sul Woon-do TV » compte plus de 153 000 abonnés..