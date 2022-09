Pakistan : des sinistrés appellent à l’aide en lançant des sacs plastiques avec des messages

ⓒ YONHAP News

Le Pakistan est dévasté par les pires pluies depuis 30 ans. Selon la chaîne britannique BBC, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord du territoire, un village a été isolé à la suite de la destruction d’un pont sur une vallée, relié au centre-ville. L’intempérie de ces derniers jours a coûté la vie à au moins 15 habitants.





Le village s’est retrouvé sans électricité ni moyen de télécommunication. Les riverains isolés ont donc lancé de l’autre côté de la vallée des sacs plastiques contenant leurs messages et des pierres pour demander de l’aide. Ils appellent le gouvernement à restaurer le pont coupé et à envoyer des médicaments et des produits de première nécessité.





Plus de 1 000 citoyens de ce pays d’Asie du Sud-est sont décédés, y compris quelque 340 enfants, en raison de la mousson qui a commencé début juin.