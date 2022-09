Au pays du Matin clair, le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire est commémoré comme l’une des fêtes nationales les plus importantes. A l’occasion de la fête des moissons baptisée « Chuseok », les Coréens se retrouvent en famille pour partager de bons plats préparés avec les premières récoltes de l’année.

« Saveur du terroir » vous invite à découvrir les différents plats de Chuseok qui tombe cette année le 10 septembre.





ⓒ KBS

Nous partons cette semaine dans la ville de Sangju dans la province de Gyeongsang du Nord. Située au centre du territoire sud-coréen, elle était traditionnellement célèbre pour son abondance en différents produits alimentaires. En cette période de grande récolte, on peut apprécier les beaux paysages de rizières dorées dans la vaste plaine située dans la partie sud-est de la ville. La vaste plaine située le long du fleuve Nakdong étant constituée d’un sol fertile et étant particulièrement bénéficiaire de beau temps, l’agriculture connaît un succès particulier. Vu son abondance en trois produits de couleur blanche, à savoir le riz, le cocon de ver à soie et le kaki séché « gotgam », caractérisé par une croûte poudreuse blanche de sucre à l’extérieur, Sangju est également surnommé la « région de sambaek ».





Parmi lesquels, le riz blanc est une des spécialités régionales de Sangju. M. Choi qui y a cultivé cette céréale depuis 45 ans en succédant à son père nous présente le nouveau riz de l’année. En cette période de récolte, il ne manque pas de remercier ses ancêtres en leur offrant la première moisson. En évoquant le célèbre dicton « plus l’épi de riz mûrit, plus il baisse la tête », il souligne que la croissance du riz lui donne beaucoup de leçons.

Avec la nouvelle espèce, appelée « haepssal », le couple de M. Kim prépare le riz cuit à la vapeur en utilisant un chaudron traditionnel. Tellement qu’il est délicieux, il forme un mariage gustatif parfait avec n’importe quel plat d’accompagnement. Lorsqu’on cuit le riz à la vapeur, on peut y déposer des aubergines et un bol d’œufs liquides. C’est une recette particulière de la famille Kim qui permet de faire d’une pierre deux coups. Par ailleurs, le « nurungji », la partie du riz légèrement brûlé au fond de la casserole, peut être ajouté dans le célèbre plat fortifiant « baeksuk » que l’on concocte avec un poulet entier trempé dans un bouillon infusé de divers ingrédients médicinaux. Comme dessert, on façonne le fameux gâteau de riz de Chuseok « songpyeon » avec la pâte de riz farcie de patate douce cuite à la vapeur. Le riz frais, le fruit de la sueur de toute la famille, qui remplit la table permet de sentir la saison d’abondance alimentaire d’automne.





ⓒ KBS

Mme Noh s’est installée à Sangju, la ville natale de sa mère, il y a près de 30 ans. Fascinée d’abord par la tranquillité et l’environnement agréable de cette ville, elle y mène des recherches sur la cuisine traditionnelle en se basant sur le « Sieuijeonseo », un célèbre recueil de recettes datant de la dynastie Joseon, originaire de cette ville.

Qu’est-ce qu’elle va nous présenter ? Tout d’abord, le « gajikimchi ». On fait farcir les aubergines avec la ciboulette assaisonnée de manière pimentée. Le « kkaetgukguksu » est un plat de nouilles qui attire l’appétit avec la saveur originale des graines de sésame. On prépare un bouillon à base de graines de sésame et de pignons de pin puis y trempe les nouilles de riz avant de les garnir d’aliments multicolores dont l’œuf, la carotte, la courgette et le champignon. En tant que plat fortifiant, on prépare le « mechuragijjim ». On farcit les cailles de viande de bœuf, puis les cuit dans un bouillon limpide infusé simplement de pousses de bambou et d’ail écrasé. Ce plat pauvre en graisse et riche en protéines et en vitamine B est particulièrement efficace pour redonner de l’énergie.





Que diriez-vous de faire un vœu en regardant la pleine Lune qui apparaîtra le soir de Chuseok ? Bonnes fêtes à toutes et à tous !