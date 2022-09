La comédie musicale « Vanishing » est jouée du 30 août au 13 novembre au Théâtre Art One, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Ecrite par Han Jae-eun et composée par Joo Mi-na, cette pièce aux accents de mystère sombre a été présentée pour la première fois en novembre 2017.





L’histoire se déroule en 1925 en pleine période de la colonisation japonaise. Dans une maison abandonnée au milieu de la forêt, deux jeunes médecins, Eui-sin et Myeong-ryeol, font une autopsie sur un cadavre quand soudain apparaît devant eux un homme du nom de K. Un homme bien étrange qui ressent une douleur atroce sous la lumière du soleil et dont on n’entend pas les battements de cœur. Intrigué, Eui-sin commence, à l’insu de Myeong-ryeol, une étude sur cet homme qui ressemble à un vampire.





Date : du 30 août au 13 novembre 2022

Lieu : Théâtre Art One à Séoul