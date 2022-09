La comédie musicale « Madame Doubtfire » est jouée au Théâtre Charlotte à Séoul à partir du 30 août et jusqu'au 6 novembre.





Il s'agit d’une adaptation scénique du célèbre film américain réalisé par Chris Columbus et sorti en 1993 avec Robin Williams dans le rôle-titre. Le film est lui-même basé sur le roman éponyme d’Anne Fine. Le spectacle a été créé en 2017 aux Etats-Unis avec la musique et les paroles de Wayne Kirkpatrick et de Karey Kirkpatrick.





A la suite de son divorce, Daniel perd son autorité sur ses trois enfants. N’ayant plus le droit de les approcher, il se fait passer pour une nounou nommée Mme Doubtfire et se fait embaucher chez Miranda, son ex-épouse, pour être avec ses enfants.





La version coréenne de cette comédie romantique met en vedette plusieurs stars de la scène musicale comme Im Chang-jung, Jeong Seong-hwa et Yang Joon-mo qui interprètent le rôle-titre en alternance.





Date : du 30 août au 6 novembre 2022

Lieu : Théâtre Charlotte à Séoul