La pièce de théâtre « Les Deux Papes » est jouée au KEPCO Art Center à Séoul, du 30 août au 23 octobre.





Cette pièce, écrite par le dramaturge britannique Anthony McCarten en 2017, a été adaptée en film Netflix en 2019.





L’histoire est basée sur des faits réels autour de la confrontation entre le pape Benoît XVI, qui a déclenché un scandale dans le monde catholique en quittant ses fonctions volontairement, et son successeur le pape François. Les deux hommes aux valeurs et aux visions du monde opposées se livrent à un duel théologique et cherchent à trouver un terrain d'entente.





Deux comédiens vétérans, Shin Goo et Jung Dong-hwan, jouent respectivement le rôle du pape Benoît XVI et celui du pape François.





Date : du 30 août au 23 octobre 2022

Lieu : KEPCO Art Center à Séoul