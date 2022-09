Concerts : « Bach et les artistes de la musique baroque »

Une série de concerts de musique classique consacrée à Jean-Sébastien Bach et à la musique baroque sera présentée tous les mercredis entre le 7 septembre et le 5 octobre au Sowol Art Hall dans l'est de Séoul.





Lors de cinq concerts donnés par des instrumentistes et chanteurs d’exception et animés par la pianiste Ahn In-mo, le public sera invité à admirer de nombreuses belles œuvres du compositeur allemand, de ses contemporains comme Georg Philipp Telemann et de ses successeurs comme Max Reger, qu'elles soient des cantates, des pièces pour clavecin, pour violon ou pour hautbois.





Cette série s'inscrit dans le cadre de la programmation de la Fondation culturelle de Seongdong « Talk Talk Classic - Great Composers ».





Date : tous les mercredis entre le 7 septembre et le 5 octobre 2022

Lieu : Sowol Art Hall à Séoul.