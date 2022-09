Concert de la Faculté de musique de l’Université nationale de Séoul

La Faculté de musique de l’Université nationale de Séoul donnera son concert d’automne le 13 septembre au Seoul Art Center dans le sud de la capitale.





Comme chaque année, les élèves et les professeurs se produiront ensemble pour le plus grand plaisir des mélomanes.





Au programme figurent notamment le Trio pour piano no 1 de Mendelssohn, interprété par la violoniste Baek Ju-young, la violoncelliste Kim Min-ji et le pianiste Park Jong-hwa et « Love Song » pour violoncelle et cordes, composée par Lee Shin-uh et interprétée par le violoncelliste Kim Doo-min et plusieurs autres instrumentistes à cordes.





Date : le 13 septembre 2022

Lieu : Seoul Art Center