Comment les nord-Coréens célèbrent Chuseok

Chuseok, qui a lieu le 15e jour du huitième mois lunaire, est une fête ayant pour origine la célébration des récoltes d’automne. Également appelée gaebae, gawi ou hangawi, elle remonterait à l'époque de Silla, l'un des trois anciens royaumes coréens, au début du 1er siècle. Les traditions de la fête de Chuseok ont évolué différemment de part et d'autre du 38e parallèle, depuis la division nationale.





« En Corée du Nord, il existe trois types de fêtes : les jours fériés nationaux socialistes, qui comprennent notamment les anniversaires des anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il ; les jours fériés internationaux, dont font partie la Journée internationale des femmes du 8 mars, le 1er mai et la Journée des enfants du 1er juin ; et, enfin, les jours fériés traditionnels, qui incluent le jour du Nouvel An lunaire, Chuseok et Dano. La plus grande fête de la nation n’est donc pas celle de Chuseok, mais l'anniversaire de Kim Il-sung », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





En Corée du Sud, Chuseok est l'une des fêtes traditionnelles les plus célébrées de la nation, avec le Jour de l'an lunaire, ce qui n'est pas le cas en Corée du Nord, où le régime a interdit les célébrations officielles de Chuseok en 1967, affirmant que cette fête allait à l'encontre du mode de vie socialiste. Il a en revanche autorisé les citoyens à se rendre sur les tombes de leurs ancêtres à partir de 1972 et a désigné Chuseok comme une fête traditionnelle en 1988.