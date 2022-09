Vous connaissez déjà le barbecue coréen, et nous avons pu découvrir dans les précédents numéros, les plaques, les tables, les grilles et autres objets et faits divers qui entourent ce plat à succès de la cuisine coréenne. Vous avez aussi appris récemment, dans une carte postale, l’existence de la rue de la viande de mouette, pas l’oiseau bien sûr, mais le kalmegi - homonyme de mouette en coréen - ce fin morceau prisé, placé sous les côtes du porc. Aujourd’hui, il est temps de charmer vos papilles avec une autre délicatesse appartenant au registre des grillades.





ⓒ Elody Stanislas

Bienvenue dans la rue des restaurants de grillade de tripes de bœuf de Wangsimni. Là où les restaurants se font concurrence, certes, mais où personne ne se voile la face, car seuls les meilleurs l’emportent. La quantité, la qualité, l’atmosphère et bien entendu, le savoir-faire. Nous vous faisons découvrir le menu du restaurant « Jaeil Gopchang». Comprenez gopchang pour les tripes. L’établissement à succès du coin, l’endroit qui ne désemplit jamais.





ⓒ Elody Stanislas

Les tripes, retrouvez-les sous toutes leurs formes et comprenez comment elles sont grillées. Avec quels légumes, quelles sauces et surtout quel alcool boit-on pour les accompagner ? Maintenant, vous savez tout à vous de passer commande…N’ayez pas peur, les tripes de bœuf ont le pouvoir de rendre addicts même ceux qui ne sont pas adeptes.