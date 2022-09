La fête de Chuseok

Chuseok, ou Hangawi, la fête des moissons, a lieu le 15e jour du 8e mois lunaire. C’est aussi une nuit de pleine lune.





Cette fête tombe soit en septembre ou en octobre. Une fête très familiale qui laisse peu de signes dans les rues hormis le fait que près de 30 millions de sud-Coréens rejoignent leur famille. Ceci a pour conséquence des embouteillages monstres et l’assaut de tous les transports en commun.





On se réunit généralement chez le plus ancien de la famille du côté du mari. Et au matin, après avoir dressé une table basse sur laquelle sont posés de nombreux mets, chacun se doit de se prosterner devant l’autel. On effectue cette génuflexion pour le défunt le plus proche mais aussi pour tous les ascendants de la lignée.





Bien entendu, c’est aussi le temps des retrouvailles : les cousins, les oncles et tantes… La famille élargie. Ces réunions familiales peuvent aussi causer des désagréments pour certains membres car les relations sont parfois tendues entre les belles-mères et les belles-filles et les célibataires se voient trop souvent rappeler qu’ils doivent se marier ou ceux qui le sont déjà, d’avoir un enfant.





D’autres, profitent des jours accordés pour partir en vacances sur le territoire, en dépit des prix élevés des hébergements, ou tout simplement à l’étranger.

Chuseok constitue, en tout cas, un grand moment de l’année pour les Coréens qui échangent aussi des cadeaux.