Hausse de la rémunération des soldats conscrits

Le gouvernement sud-coréen a décidé de revaloriser progressivement les salaires de ceux qui effectuent leur service militaire, qui est toujours obligatoire au pays du Matin clair.





Selon le projet adopté, un caporal-chef verra son salaire mensuel augmenter de 47,9 % l’an prochain pour atteindre un million de wons, ou 725 euros. En plus, il touchera un soutien financier gouvernemental de 300 000 wons, soit 217 euros, par mois, qu’il est incité à épargner sur un compte à échéance pour préparer son avenir à la fin de son service militaire, un montant doublé par rapport à celui d’aujourd’hui. Ainsi, sa rémunération totale en 2023 s’élèvera à 1,3 million de wons, soit 942 euros, par mois. A l’horizon 2025, le salaire mensuel passera à 1,5 million de wons et le soutien financier à 550 000 wons, de sorte qu’un caporal-chef empochera chaque mois 2,05 millions de wons, l’équivalent d’environ 1 500 euros.





En conséquence, les dépenses de l’Etat connaîtront une hausse sensible. Pour les salaires des militaires et le soutien financier à leur égard, l’enveloppe devrait augmenter d’environ 38 % pour passer de 2 524 milliards de wons à 3 486 milliards de wons, soit de 1,8 à 2,5 milliards d’euros, entre 2022 et 2023.





Cette revalorisation faisait partie des « 110 projets prioritaires » annoncés par le comité de transition, que la nouvelle administration devrait mener à bien pendant le quinquennat de Yoon Suk-yeol. Elle a suivi les modalités proposées par le comité en question. Toutefois, certains y voient un recul de la promesse électorale que Yoon a faite lors de sa campagne présidentielle. En effet, il avait fait miroiter « un salaire mensuel de 2 millions de wons pour tous les soldats ». Par contre, d’autres ne pensent pas que la hausse des salaires soit une récompense adéquate pour le service rendu au pays.





L’effet pervers, c’est l’inversion en termes de rémunération entre les plus hauts gradés des militaires du rang et les moins gradés des sous-officiers. Pour ces derniers, le taux d’augmentation de salaires est indexé sur celui des agents de la fonction publique, qui est fixé actuellement à 1,7 %. Ainsi, un sergent-chef verra son salaire mensuel passer de 1,7 million (1 233 euros) cette année à 1,79 million de wons (1 299 euros) en 2025, un montant inférieur à la rémunération pour un caporal-chef. Pour y remédier, le gouvernement a promis de verser aux sous-officiers diverses primes. Néanmoins, cela ne suffira pas pour gommer l’impression d’une inversion de rémunération et le risque de démotiver les candidats au poste de sous-officier.