A l’occasion de Chuseok

Qui dit « Chuseok » dit « retrouvailles familiales ». A l’occasion de la fête des récoltes, des millions de sud-Coréens prennent la route, heureux déjà à l’idée de revoir les personnes qui leur sont chères. Et alors qu’en est-il de ceux qui sont empêchés de jouir de ce bonheur des retrouvailles ? Shimcheong par exemple, l’héroïne d’un numéro de pansori éponyme. Elle est retenue dans un palais impérial et regrette chaque jour son vieux père. A ce sujet, voici une scène particulièrement émouvante et admirablement racontée. En fait, la grande émotion qu’elle provoque doit sa force à la beauté du récit.





La lumière de la pleine lune déborde sur le jardin impérial et pénètre dans la demeure de Shimcheong, impératrice malgré elle. Le cri-cri du grillon s’infiltre dans l’alcôve à travers les rideaux de soie. L’impératrice, réveillée d’un demi-sommeil, sort dans le jardin. Dans le ciel nocturne illuminé par le clair de lune, volent en groupe des oies sauvages. « Se dirigent-elles vers le pays de mon père ? » murmure la belle impératrice devenue mélancolique. Puis, soudain, comme si une idée géniale lui avait pénétré l’esprit, elle s’adresse aux oiseaux migrateurs : « Halte ! Je reviens avec une lettre destinée à mon papa. Vous la lui remettrez. »





L’impératrice ressort précipitamment avec sa missive. Les larmes tombées sur le papier ont rendu les lettres presque illisibles, si bien que l’on dirait une peinture abstraite à l’encre de Chine. Les oiseaux ont disparu. La belle lune brille nonchalamment dans le ciel vide.





Retrouver les siens à l’occasion de Chuseok, c’est aussi pour certains se retrouver dans sa région natale. En regrettant de ne pouvoir y retourner, plus souvent ils se contentent de se souvenir de leurs années marquées par l’ingénuité et l’insouciance. Et cela ravive la conscience du fait que ce vert paradis s’est éloigné à jamais.





Un exilé dans l’Antiquité chinoise, pas n’importe lequel, le grand poète des Tang, Du Fu, fut justement en proie à cette sorte de mécanisme mental. Monté dans la célèbre Tour de Yueyang, il chanta son état d’esprit. Des siècles plus tard, un poète coréen de Joseon, Shin Gwang-su, s’est inspiré de son œuvre pour exprimer une nostalgie presque universelle :





Une rivière automnale sillonne en solitaire

Sous l’eau glaciale, même les poissons gèlent

Un vieillard monté dans un pavillon fouetté par le vent

Se souvient de ses années en fleur et appuyé sur sa canne

Suit du regard des mouettes qui s’éloignent





Alors qu’on trouve dans ce poème un motif commun à une belle scène du « Chant de Shimcheong », à savoir l’oiseau, son vol est appréhendé différemment selon l’état d’esprit des personnes qui l’observent, ayant peut-être un rapport avec leur âge : le mouvement de l’oiseau perçu par la jeune femme Shimcheong pointe une direction, ce qui n’est pas le cas du vol scruté par le vieillard.





« Nous y sommes » crie de joie le chef de famille qui, avec sa femme et son enfant, vient d’arriver à l’entrée de son village natal. Ils vont bientôt être accueillis par leurs proches. « Regarde, c’est Dangsan », dit le père à son fils. Dangsan ? Qu’est-ce que c’est ? Ça peut être une montagne dominant le village ou un grand arbre accueillant les visiteurs, bref le protecteur imaginé de la commune.





Dans un passé lointain, à l’occasion de Chuseok et d’autres grandes fêtes annuelles, se déroulait un rituel de la vénération de ce totem grandeur nature. Une liturgie dépourvue de solennité, consistant plutôt à égayer l’esprit protecteur et aussi les vénérateurs, notre chef de famille ne l’a connue que par l’ouï-dire.





« Alors papa, demande son enfant, que faisait-on durant cette cérémonie ? » « Eh bien, on chantait, on jouait de la musique. – Musique de K-pop ? – Mais non, d’un tout autre genre. – Lequel ? » Le père ne sait comment répondre à la curiosité de son enfant.





Liste des mélodies de cette semaine

1. Un extrait du« Chant de Shimcheong » chanté par Sung Chan-sun.

2. « Kwangsanyungma » chanté par Yi Hyun-ah.

3. « Dangsanpuli » chanté par Cho Sang-yong.