La première opération chirurgie remonte à plus de 30 000 ans

La preuve la plus ancienne d’une amputation chirurgicale de l’humanité a été découverte sur le squelette d’un jeune homme qui date de près de 31 000 ans, trouvé dans la grotte calcaire de Liang Tebo en Indonésie. A en croire Associated Press, sa jambe gauche a été découpée avec précision.





L’équipe de recherche de Tim Maloney de l’université de Griffith en Australie a publié ce résultat d’analyse dans la revue Nature. Selon les scientifiques, l’opération a été réalisée quand il était enfant et il a vécu six à neuf ans de plus avant de mourir pour une raison inconnue.





Cette découverte indique que la médecine s’est développée avant même l'émergence des sociétés agricoles sédentaires. La plus ancienne opération chirurgicale connue jusqu’à lors était une amputation pratiquée il y a 7 000 ans sur le bras d’un agriculteur dont le squelette a été exhumé sur un site néolithique en France.