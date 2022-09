La comédie musicale « Tout seul de toute façon » est jouée depuis le 6 septembre sur la scène du Hongik Art Center dans le quartier de Daehangno à Séoul. Elle sera à l’affiche jusqu’au 20 novembre.





Ecrit et mis en scène par Choo Min-joo sur des musiques originales de Min Chan-hong, ce nouveau spectacle aborde la solitude et l’exclusion qui sont des problèmes majeurs de notre société.





L’histoire se déroule autour des employés d'une municipalité et des habitants du quartier. Dok-go Jeong-seon, qui travaille à la mairie et s'occupe des décès des personnes sans famille, est une célibataire endurcie qui ne se laisse jamais faire. Un jour, un nouveau collègue, nommé Seo San, arrive dans son service. Au début, ils se disputent à tout bout de champ. Mais au fil du temps, ils se découvrent des points communs et se rapprochent.





Date : du 6 septembre au 20 novembre 2022

Lieu : Hongik Art Center à Séoul