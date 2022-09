La comédie musicale « L’Art reste » est présentée, du 6 septembre au 13 novembre, à la salle N° 2 du Dream Art Center situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Ecrit par Kim Han-sol et mis en scène par Kim Eun-young, ce spectacle original est inspiré de la vie réelle de la peintre, critique artistique et écrivaine Kim Hyang-an, la muse de deux grands génies de la littérature et des arts coréens du début du XXe siècle. Cette femme intellectuelle qui, de son vrai nom, s'appelait Byun Dong-lim, fut la femme du poète Yi Sang avant de devenir, sept ans après la mort de ce dernier, l’épouse du célèbre artiste Kim Whan-ki.





Le titre de la pièce provient de la phrase extraite d'un essai écrit par Kim Hyang-an : « Les gens partent mais l'art reste ».





Date : du 6 septembre au 13 novembre 2022

Lieu : Dream Art Center à Séoul