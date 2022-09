Dernière Mission, Aimer (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Dialogue

연서: 됐고. 더 이상 전화하지 마세요.

Yeon-seo : Ça suffit. Ne m’appelez plus.





대기명단에서 뺄 테니까.

Je me retire de la liste d’attente.





승완: 선생님, 끊지 마세요. 잠시만요.

Seung-wan : Docteur, ne raccrochez pas. Un instant.





유미: 두세요. 조비서님 지금 그 꼴로 어딜 가.

Yu-mi : Laissez-la. Secrétaire Cho, où allez-vous dans cette tenue ?





바람 쐬고 오면 좀 나아질 거예요.

Elle ira mieux après avoir pris l’air.





나 같아도 열 받지.

Si j’avais été à sa place, j’aurais aussi été fâchée.





사람 놀리는 것도 아니고 번번히.

Ils se moquent des gens à chaque fois ou quoi ?





승완: 병원부터 가 봐야겠어요.

Seung-wan : Je vais d’abord à l’hôpital.





L’expression de la semaine

사람 놀리는 것도 아니고: Ils se moquent des gens à chaque fois ou quoi ?





Cette expression est utilisée par le narrateur pour exprimer son mécontentement envers son interlocuteur qui change subitement sa pensée, plaisante, agit ou parle de manière insensée. Ici, le terme 사람, personne, a une fonction d’objet, pas de sujet. Dans cette phrase, c’est de l’objet dont on se moque de manière implicite. Cela reviendrait à dire 왜 사람을 놀리는 거야? Pourquoi tu te moques des gens comme ça ? Ou bien 왜 그러는 거야? 왜 그런 말(이나 행동)을 하는 거야? Pourquoi tu parles ou agis comme ça ?





Par exemple, imaginons que quelqu’un appelle au téléphone et que la personne qui reçoit l’appel se voit de manière répétée, raccroché au nez. Elle ne pourra alors qu’être énervée, voire même inquiétée si cela se renouvelle trop. Dans ce cas, la personne pourrait dire 전화를 했으면 말을 해야지 왜 계속 말을 안 하고 끊는 거야 puisque vous appelez, dites quelque chose. Pourquoi vous ne parlez pas et qu’ensuite vous raccrochez ? On pourrait aussi utiliser l’expression 사람 놀리는 것도 아니고, vous vous moquez des gens.





Exemples

① 가: 보고서 마감이 이틀 연기됐대.

나: 뭐? 그럼 좀 일찍 알려 줬어야지. 보고서 끝내느라고 밤새우기까지 했는데.

사람 놀리는 것도 아니고.

A : La date limite du compte-rendu a été reportée de deux jours.

B : Quoi ? Mais alors, il fallait nous prévenir plus tôt.

J’ai passé une nuit blanche pour le finir ce compte-rendu.

Ils se moquent du monde ou quoi ?





② 가: 우리 오늘 같이 영화 보러 가기로 했던 약속 취소해요.

나: 왜 이랬다저랬다 해요? 사람 놀리는 것도 아니고.

A : Notre rendez-vous pour aller voir un film aujourd’hui est annulé.

B : Pourquoi ça change comme ça ? Tu te moques de moi ou quoi !





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Un, unique 하나

- L’amour사랑

- Ça suffit 됐다, 됐고

- Plus 더 이상

- Téléphoner 전화하다

- L’auxiliaire de négation 말다 ne pas faire

- L’attente 대기, la liste 명단, la liste d’attente 대기명단

- Monsieur, madame, professeur, docteur 선생, 선생님

- Le verbe 끊다 arrêter, raccrocher

- Un instant 잠시, 잠시만

- Laisser 두다

- Un/e secrétaire 비서

- La particule de politesse 님

- Maintenant 지금

- Où 어디

- Aller 가다

- Prendre l’air 바람 쐬다

- S’améliorer, aller mieux 나아지다

- S’énerver, s’emporter 열(을) 받다

- L’hôpital 병원