La comédie musicale « Widerstand » est jouée depuis le 30 juin et jusqu’au 25 septembre à la salle N° 3 du Dream Art Center à Séoul.





Cette création originale coréenne, écrite par Jung Eun-bi avec la musique de Choi Dae-myeong, a pour décor l'Allemagne des années 1930.





Un jeune garçon ambitieux de 17 ans, nommé Magnus, intègre une école de sports d'élite avec son meilleur ami Abel. Ils rêvent tous deux de devenir les meilleurs escrimeurs du monde. Un jour, ils découvrent un secret insoupçonné sur leur établissement. Ils commencent alors à se battre pour faire connaître la vérité et lancent des actions de Résistance, ou « Widerstand » en allemand. Cependant, leur projet ne se déroule pas comme prévu.





Au casting, on retrouve notamment Choi Suk-jin et Ahn Ji-hwan dans le rôle de Magnus et Kim Ba-da dans celui d'Abel.





Date : du 30 juin au 25 septembre 2022

Lieu : Dream Art Center à Séoul